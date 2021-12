President Alar Karis poliitilistel põhjustel Pekingi olümpiamängudele ei lähe

Reedel kirjutas Postimees, et veebruaris peetavate Pekingi taliolümpiamängude eel on nii Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia kui Austraalia andnud teada, et on kuulutanud suurvõistlusele diplomaatilise boikoti ehk ühtegi nende riikide ametnikku või kõrget juhti sinna ei lähe.