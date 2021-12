Kohalikud kiruvad transpordiametit: ristmike nihutamine on kilplaste töö

«Tartu-poolset teeristi oleks saanud korrigeerida sealsamas asukohas, pealesõitu järsemaks teha või mis iganes,» leidis Rammul. «See teine rist on tõesti ohtlik rist, olen sel aastal ise näinud seal vähemalt kolme avariid. Nad teevad selle risti nüüd veel laiemaks, et ristmiku ületamine võtab veel rohkem aega! See ristmik läheb selle ehitusega veel ohtlikumaks! Kiirendus- ja aeglustusrajad oleksid päris okeid, aga mingid saared keskele... Ohutussaare nooled tulevad ju niikuinii ja need hakkavad varjama teelesõitu. Selline ebamõistlik ristmike ümberehitamine on täiesti raisatud raha!»