«Eile õhtul Pääsküla raba terviserajal toimunu väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb plahvatuse tekitamist. Kuivõrd sündmusest on möödas vähem kui ööpäev, käivad alles esmased menetlustoimingud ning palju uurimistoiminguid ja ekspertiise on veel ees,» selgitas Laurits. «Seetõttu saame hetkel kindlalt öelda vaid seda, et toimus plahvatus ja selle tagajärjel hukkus inimene.»

«Tegutseme mitme uurimisversiooniga, millest üks on see, et isikuvastast kuritegu toime pandud ei ole ning see, kes plahvatuse korraldas, on suure tõenäosusega surnud,» rääkis ringkonnaprokurör. Lõhkeaine ja selle päritolu selgub uurimise käigus.