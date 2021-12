Idavirulased tänasid oma meedikuid kinkekaartidega

Kinkekaardid viidi koos tänutahvliga Narva ja Ida-Viru keskhaiglale täna. Kuna haiglad on erineva suurusega, siis otsustati anda 40 protsenti kogutud kingitustest Narva haiglale ja 60 protsenti Ida-Viru keskhaiglale, kes jagavad need isekeskis töötajatele.

Kampaania «Täname meedikuid» sündis IVEKi soovist kuidagigi toetada meedikuid sel ülikeerulisel ajal. «Meil on väga hea meel, et inimesed, ettevõtted ja omavalitsused tulid kampaaniaga kaasa. Kogusime üle neljasaja kaardi ja see on ligi kaks korda rohkem kui ootasime,» rääkis Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.