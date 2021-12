Kalastajad lubatakse Narva veehoidla jääle

«Tuletame meelde, et ATV või mootorkelguga järve jääle mineku puhul on kohustuslik väljumine registreerida. Seetõttu on tagumine aeg teha viimased ettevalmistused ja luua endale konto meie iseteeninduses nii, et saaks piiriveekogule mineku ja tuleku mugavasti registreerida,» märkis Elmi.