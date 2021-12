Sutt: Nord Pooli elektribörsi hinna kujunemist on hakanud uurima turujärelevalve

Lisaks alustatakse ka rohetehnoloogiate fondiga. See aitab läbi turul olevate fondide investeerida ettevõtetesse, mis loovad säästlikke lahendusi. «Ida-Virumaale on tulemas ka suurinvesteeringute ja teadusmahukuse meede, et luua uut ning innovatiivset tööstust, mis panustab nutikamasse tootmisesse ja kaasaegsete tehnoloogiate kasutusele võttu,» kirjeldas Sutt.

28. novembril kirjutas Postimees, et Nord Pooli elektribörs on novembri vältel esitanud tarbijatele vigaseid andmeid. Minister Sutt lausus, et Nord Pooli elektribörsi hinna kujunemist on hakanud uurima turujärelevalve. «Peame saama selguse, kas on olnud tahtlikke turu moonutusi. Samuti on vaja sõltumatut analüüsi, kas praegune hinnakujunduse mudel on endiselt sobiv või vajab muutust,» toonitas Sutt.