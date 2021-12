Liimets: EL-il tuleb vastata Venemaa tegevusele Ukraina piiril

Kesk-Aasia olukorra arutelul rõhutas välisminister, et EL-i jätkuv humanitaarabi Afganistanile on oluline. «Peame jätkama jõupingutusi, et tagada inimestele vajalik abi väga keerulises olukorras ja astuma samme, et vältida humanitaarkriisi süvenemist ning sellest tingitud migratsioonivoo suurenemist. Seda tuleb teha muidugi viisil, mis ei legitimeeri Talibani võimu,» sõnas Liimets.