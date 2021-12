Otepää vallas Hobusaare talus hüppab nüüd ringi känguru

Tellijale

«Jälle midagi teistmoodi,» märkis peremees Valmar Kängsepp. Restu külas asuvasse talumajapidamisse jõudis Bennetti känguru Pärnu lähedalt alpakafarmist. «Ajalehes oli kuulutus. Mõtlesime, et miks mitte. Vaatasime, et laudas ruumi on. Ja seda soojem on talvele vastu minna, kui mõni loom on veel juures.»

Uus tegelane jõudis kohale oktoobris. Pererahvas on otsinud talle seltsilist, aga seni veel leidnud ei ole. «Tema on meil kaheaastane tütarlaps. Väga hea, kui saaks talle isase kõrvale, aga kui isast ei ole, sobiks ka emane seltsiliseks. Nad on ju karjaloomad,» ütles Kängsepp. Ta lisas, et otsingud käivad ja iga infokilluke sel teemal on teretulnud.