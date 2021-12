Holm: koolidele testide hankel oleks saanud kiirustamist vältida

Holm vastas riigikogu liikmete Helir-Valdor Seederi, Heiki Hepneri, Priit Sibula, Andres Metsoja, Tarmo Kruusimäe, Aivar Koka, Üllar Saaremäe, Sven Sesteri, Mihhail Lotmani ja Urmas Reinsalu arupärimisele. Selles sooviti teada, kas haridus- ja teadusministeerium on kiirteste hankides tegutsenud seadusega kooskõlas, teinud kõik endast oleneva, et probleeme ennetada, taganud ausa konkurentsi ja läbipaistvuse hanke käigus ning kasutanud maksumaksja raha kuluefektiivselt.

Riigikontrolör Janar Holm ütles, et haridus- ja teadusministeerium kasutas kiirtestide hankimisel kiireloomulisusele viidates erandlikku hankemenetlust. Holmi hinnangul oleks ministeerium saanud parema planeerimise korral kiirustades tegutsemist vältida. Hanke olukorras polnud tema sõnul kiireloomulisus enam välditav, küll aga oleks saanud vältida pakkumise küsimist vaid ühelt firmalt.

Ta nentis, et arvestades hanke suurt summat, oleks hoolimata ajasurvest tulnud pakkumisi võtta ka teistelt ettevõtetelt.

Holm sõnas, et ministeerium asus hanget tegema valdkonnas, milles tal puudusid spetsiifilised oskused. Selle põhjus seisis riigikontrolöri sõnul selles, et sotsiaalministeerium ei saavutanud kavandatud ajaraamis vajalikku tulemust, mis selgus viimasel hetkel. Seetõttu tegi haridus- ja teadusministeerium, mis teha sai ja nii nagu oskas. Holmi sõnul peaks nii spetsiifilises hankes hanke tegema asutus, millel on selleks vajalik kompetents.