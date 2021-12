Gripivaktsiin lõi närvisüsteemi sassi

Lõpuks, kuna ta töötab meditsiinivallas, võttis Tiina ülemuse soovitust kuulda. Et vältida enda ja teiste haigestumist, seletab ta. Liiati oli ülemus korduvalt kinnitanud, et mingeid tüsistusi karta ei maksa.

Ent ei möödunud kahte päevagi, kui Tiina, kes ei soovinud oma delikaatseid terviseandmeid jagavat lugu avalikkusele pärisnime alt rääkida, tundis, et kehale ei meeldi see gripivaktsiini süst, mille ta sai. Vasak käsi hakkas õlast õhetama. Kõrvetustunne levis sõrmeotsteni. Nii kui käsi millegi vastu puutus, tundus, nagu saanuks see kõrvetada.