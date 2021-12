Venemaa uueks suursaadikuks Eestis saab Vladimir Lipajev

Detsembris ametist lahkuv Venemaa suursaadik Eestis Aleksandr Petrov ütles intervjuus venekeelsele Postimehele , et Vladimir Lipajev on kogenud ja professionaalselt hästi ette valmistatud diplomaat.

Suursaadik märkis, et tema ametijärglane ei vaja tema nõuandeid, kuid ta soovib, et uus suursaadik keskenduks positiivsele ning jätkata suhtlusest kõrvale need asjaolud, mis on riikidevahelistes suhetes takistuseks.