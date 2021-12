Politsei pidas kinni häälteostus kahtlustatava keskerakondlase Allain Karuse

Allain Karusele (56) ja temaga seotud äriühingule esitati lisaks kahtlustus ebaseaduslikus vedelkütusega kauplemises.

Kahtlustuse kohaselt mõjutas mees koos veel kuue kahtlustatavaga inimesi andma oktoobris toimunud valimistel hääl tema või tema tütre poolt. Allain Karuse tütar on Valga endine vallavanem Ester Karuse (Keskerakond), kes sai kohalike omavalitsuste valimistel oktoobris Valga vallas kõige rohkem hääli (736).

Esialgsetel andmetel mõjutati enam kui 20 valijat, kellele lubati vastutasuks hääle eest anda hüvitisena raha, mootorikütust või alkoholi. Kuriteos kahtlustatav kandideeris 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Valga vallas Keskerakonna nimekirjas.

Samuti esitati mehele kahtlustus selles, et ta müüs koos 46-aastase kahtlustatavaga Valga linnas endaga seotud äriühingule kuuluvat vedelkütust omamata selleks vastavat luba. Kahtlustuse kohaselt on müüdud vedelkütust rohkem kui 40 000 euro eest.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul on kahetsusväärne, kui edasise uurimise käigus saab kinnitust, et keegi on üritanud ebaausal teel võimupositsioonile saada.

«Politsei kogus infot rikkumiste kohta valimistel ning antud juhul tuvastasime võimaliku häälte ostmise. Seni kogutud tõendid viitavad, et häälte ostmine oli süsteemne ehk korduv ning toimus valimispäevale eelnenud paaril nädalal. Praegusel hetkel ei ole meil alust kuriteoga seostada kahtlustatava tütart, kes samuti valimistel kandideeris ja kellele kahtlustuse kohaselt samuti hääli osteti,» sõnas Kübarsepp.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Allar Nisu sõnul on valimisvabaduse rikkumine kuritegu, mis mõjutab negatiivselt riigi usaldusväärsust ja annab ebavõrdse eelise teiste poliitikute ees.

«Valimised toimivad põhimõttel, et kandideerivad poliitikud on ausad ja ei mõjuta hüvedega inimesi oma vaba tahet muutma. Praeguseks on kogutud piisavalt tõendeid, et esitada esialgsed kahtlustused. Edasi asume neid kahtlustusi kontrollima. Kui tõendite kogumise käigus peaks kinnitust leidma, et poliitik on end heasse positsiooni asetanud tänu ostetud häältele, siis on raske uskuda, et ta oma töös täiesti aus ja läbipaistev on,» ütles Nisu.

Menetlust alustati karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb valimisvabaduse rikkumist ja vedelkütuse ebaseaduslikku käitlemist.

Hanimägi: väga-väga halb üllatus

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles, et uudis on erakonnale murettekitav. «Ma ei ole jõudnud vee inimesega endaga suhelda ja ma kindlasti teen seda. Aga erakond vaatab murettekitava pilguga sellele kahtlustusele. Kindlasti on see on väga-väga halb üllatus tänasesse päeva,» sõnas Hanimägi.

«Selge on muidugi loomulikult ka see, et tegemist on väga tõsiste süüdistustega, mis tõeks osutudes teevad väga keeruliseks koostöö jätkumise erakonnaga,» lisas Hanimägi.