Uueks digiarengu asekantsleriks saab Luukas Kristjan Ilves

«Eesti riik on olnud teerajaja, ent sellega koos on kasvanud ka ootused digiriigi suhtes. Seda eriti viimase kahe aasta jooksul, mil näiteks kiire internetiühendus, digiteenuste kvaliteet ja turvalisus on muutunud üha akuutsemaks teemaks. Samuti on vaja vähendada lõhet meie digiühiskonna kuvandi ja reaalse võimekuse osas, eriti kui vaadata kui kiiresti on ka ülejäänud maailm digiteele pürgimas,» tõdes Sutt.

Tulevane asekantsler Luukas Kristjan Ilves rõhutas, et eestlased on oma digiriigi suhtes õigustatult nõudlikud. «Meil on mõõdupuuks parimate idufirmade ja tehnoloogiahiidude tooted ja teenused. Minu ja minu kolleegide ülesanne on võtta kiiresti muutuvast tehnoloogiamaastikust parim ning rakendada see nii, et Eestis läheks elu paremaks,» lisas ta.