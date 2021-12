Praegu puudub õiguslik alus vaenukõne ja -kuritegude kriminaliseerimiseks ELi tasandil. Minister Lauri sõnul antud algatus Eestit koheselt ei mõjuta. «Sellega laiendatakse loetelu, mis oleksid üleeuroopalised kuriteod. Sellega luuakse võimalus, et tulevikus võib komisjon viha- ja vaenukuritegude karistusele seada teatud miinimumnõuded,» selgitas ta.

Komisjoni hinnangul on vaenukõne ja -kuritegude levik Euroopas nii internetis kui ka päriselus järsult kasvanud ning muutunud väga tõsiseks ja murettekitavaks probleemiks. «Vaenutegevus on märkimisväärses osas liikunud internetti. Antud juhul on üksikul riigil väga keeruline sellele (vaenukõnele - toim.) ligi pääseda, sest tegevus liigub üle riigi piiride,» sõnas Lauri.