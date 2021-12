Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Valga poliitikut häälte ostmises

Samuti esitati Allain Karusele kahtlustus selles, et ta müüs koos ühe kahtlustatavaga Valga linnas oma firmale A. Karuse ASile kuuluvat vedelkütust, ilma et tal oleks olnud selleks vastav luba. Kahtlustuse järgi on müüdud vedelkütust rohkem kui 40 000 euro eest.