Soomaa ühepuulootsik lisati UNESCO nimistusse

Eile toimus vaimse kultuuripärandi kaitse valitsustevahelise komitee 16. istung, kus anti teada, et Soomaa haabjas vastab kõigile tingimustele, et lisada selle ehitamine ja kasutamine UNESCO vaimsete pärandite nimistusse. Tavaliselt tehakse seda haavapuust.

Žürii hinnangul paistis Eesti teiste kandidaatide seas silma hästi ja professionaalselt kokkupandud kandidatuuriga. Kui oli teatatud, et ühepuulootsik lisatakse UNESCO nimekirja, anti Eesti esindajatele võimalus kahe minuti jooksul mõni sõna öelda. «Kogu Eesti nimel ma tähistan lootsiku lisamist nimistusse. See on kohalik identiteedi tähis kaitsmaks konkreetseid teadmisi ja oskusi,» ütles antropoloog, etnoloog ja folklorist Kristin Kuutmaa otse-eetris.