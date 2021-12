Eesti on meediapädevuselt Euroopas kolmandal kohal

Riigikaitse arengukavas nenditi, et põhiseaduslikku korda ohustavad ühiskondlikud konfliktid võivad tekkida elanike hoiakute mõjutamise tagajärjel. Seepärast on oluline nii mõjutustegevuse kiire tuvastamine ja takistamine kui ka proaktiivne tegevus, et suurendada inimeste teadlikkust mõjutustegevusest ja vastupanuvõimet sellele.