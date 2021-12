Pealinna ehitusvaldkonna töökorraldust puudutav määrus on vildakas

Seega ei hõlbusta tema sõnul võrguvaldajate loetelu esitamine kuigivõrd taotluse läbivaatamist. Küll aga võib määruses sätestatud nõue põhjendamatult pikendada taotluse menetlemise aega. «Taotluse esitaja on üldjuhul huvitatud võimalikult kiirest menetlusest. Õigus kiirele menetlusele on hea halduse tava osa,» tähendas Ülle Madise.

Juhendid tekitavad menetluses tõrkeid

Õiguskantsleri sõnul tagastatakse kasutusteatis või kasutusloa taotlus puuduste kõrvaldamiseks praegu kehtiva määruse järgi eelkõige siis, kui esitatud dokumendid ei ole süstematiseeritud Tallinna linnaplaneerimise ameti veebilehel avaldatud juhiste põhjal.

«Mõistagi peavad esitatavad dokumendid olema süstematiseeritud, eriti oluline on see infosüsteemi vahendusel esitatavate ja menetletavate dokumentide puhul,» kirjutas ta. «Ehitus-, kasutusteatised ja ehitus- ja kasutusloa taotlused tuleb esitada ehitisregistri vahendusel ja nende menetlus toimub ehitisregistris. Ehitisregister on riiklik infosüsteem ning selle tööpõhimõtted ja toimimine peaks olema ühesugune kõigis Eesti linnades ja valdades.»

Madise leidis, et taotluse esitaja puutub seega kokku ehitisregistri keskkonnaga ja on kursis seal avaldatud juhistega. «Mõistlik on eeldada, et kui isik järgib ehitisregistri keskkonnas avaldatud juhiseid, siis on tema esitatavad dokumendid ka Tallinna linnaplaneerimise ameti jaoks korrektselt süstematiseeritud ja taotlejal pole vaja uurida, millised juhised on selle kohta avaldatud Tallinna linnaplaneerimise ameti veebilehel,» tähendas ta.

Täiendavad juhised võivad õiguskantsleri arvates olla vajalikud, kuid linnal ei ole õigust oma juhenditega kehtestada erinõudeid ehitisregistri vahendusel esitatavate dokumentide süstematiseerimisele ja tekitada seeläbi menetluses tõrkeid.

Ta tegi ettepaneku kaaluda kõnealuse sätte muutmist eesmärgipäraseks: et kasutusteatise või kasutusloa taotluse puuduseks loetakse üksnes seda, kui ehitisregistrisse esitatavad andmed ei ole süstematiseeritud viisil, mis võimaldaks nende menetlemist ehitisregistris.

Ülle Madise märkis veel, et Tallinna linnaplaneerimise ameti veebilehelt vastavate juhiste leidmine muu info seast nõuab pingutust. «Sellel veebilehel avaldatud teave on mõnel juhul ka eksitav, sest see on aegunud. Olen ka varem juhtinud tähelepanu, et veebilehel avaldatud juhiseid tuleb ajakohastada,» lisas ta.

Dokument dokumendi pärast

Veel tõi õiguskantsler määruses sätestatu hulgast välja, et linnaplaneerimise amet kontrollib kasutusteatise ja kasutusloa läbivaatamisel muu hulgas seda, kas on olemas omanikujärelevalve, ehitaja ja projekteerija kinnitused ning ülevaatuse akt.

«Määrusest ei selgu, milliseid kinnitusi ja mille kohta tuleb anda,» tähendas ta, oletades, et ilmselt mõeldakse selle punkti all ehitise ülevaatuse akti esitamise nõuet. «Tallinna linnaplaneerimise ameti veebilehel avaldatud teabe järgi tuleb ehitusdokumentidele lisada ehitise ülevaatuse akt, mille on allkirjastanud omanikujärelevalve, ehitaja ja projekteerija.»