DUBAI EXPO ⟩ Eesti teadusele on Dubais praegu huvitavad päevad

Soe rääkis Kuku raadiole, et kõik Eesti linnad on juba digitaalsed. «Põhimõtteliselt enamus teenuseid või isegi kõik teenused on juba sellised, kus ei pea kuhugi füüsiliselt kohale minema, vaid sa saad digitaalses keskkonnas neile ligi. Isegi abiellumine ja lahutamine on digitaliseerumas.

Euroopa Komisjoni ja ÜRO poolt järgmine rõhuasetus on kliimaga seotud väljakutsetele. Ta tõi näite kohapealt Dubaist, kus on palju ressursse ja tehnoloogiaid, kuid see ei tähenda, et see linn on elamiseks hea. Nii tuli Soel ühte 155-korruselisse hoonesse siseneda metroo ja kaubamaja kaudu. Ent asju saaks korraldada palju loogilisemalt, sõnas teadlane.