Annetatatud raha ei pruugi alati kokku lepitud kohta jõuda

Tony raviteekonda kajastaval Facebooki lehel selgitas perekond, et nad plaanivad alles jäänud annetusraha eest viia ellu lahkunud noormehe unistuse – panna püsti restoran. Kuna aga raha annetati siiski raviks, mitte ettevõtluse alustamiseks, tekitas see paljudes rahulolematust.

Kolm päeva hiljem teatas perekond, et on teinud vähiravifondile Kingitud Elu 5400 euro suuruse annetuse.

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsiooniosakonna politseikapten Maarja Punak nentis, et tema töös on olnud mõni juhtum, kus inimesed on kogunud sotsiaalmeedias raha eesmärgiga tasuda enda või oma lähedase ravikulud, kuid tegelikult soovitakse niiviisi alusetult rikastuda ja haiget polegi olemas. Tema hinnangul tuleks selliste olukordade vältimiseks teha annetusi organisatsioonide ja fondide kaudu, kus kontrollitakse, et inimene tõesti abi vajab.