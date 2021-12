Internetis müüakse olematuid kutsikaid

Petukuulutused levivad sellistes internetikaubamajades nagu okidoki.ee või osta.ee. Kaunitel piltidel on tõukoerte kutsikad, üks eksootilisem ja paremate omadustega kui teine. Võimaliku ostja peaks aga valvsaks tegema looma ebatavaline asukoht – näiteks alles hiljuti oli selleks märgitud Kamerun.

Lõuna prefektuuri juhtivuurija Peeter Pärna sõnul peaks koeraostust huvitatuid mõtlema panema juba see, et kuidas saab elusolendit tuhandete kilomeetrite kauguselt postiga Eestisse saata: «Kuidas ta postisaadetisena karbis reisib, kes teda toidab, kui kaua see aega võtab?»