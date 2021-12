Mihkelsoni hinnangul tahab Venemaa NATO hävitada

«Venemaa on oma retoorika oluliselt karmimaks muutnud – jutt ei käi enam Ukrainast ja Ukraina tulevikust Venemaa kontekstis, vaid sellest, mida Venemaa tahab. Ta tahab saavutada täieliku vetoõiguse kogu Euroopa julgeolekuruumis. Ta tahab sisuliselt NATO hävitada,» rääkis Mihkelson.

Tema hinnangul on Venemaa ka viimastel päevadel, pärast presidenti Joe Bideni ja Vladimir Putini telefonivestlust, pingeid veelgi suurendanud, kui Moskvas käinud USA asevälisministrile Karen Donfriedile anti ilmselt üle konkreetne nõudmiste pakett julgeolekutagatistega, mida Venemaa tahab NATO riikidelt.

Kommenteerides president Bideni väljendatud mõtet rääkida koos nelja suurima NATO riigi ja Venemaaga läbi viimase julgeolekumurede üle, tõdes Mihkelson, et see näitab, et Venemaa ei ole USA ja eriti praeguse administratsiooni jaoks olnud strateegiliselt kõige olulisem teema.

«Kindlasti on Hiina vaieldamatult olulisim küsimus, võimalik, et ka näiteks Iraani tuumalepingu temaatika. Ja kahtlemata ka sisepoliitika – ärme unusta, et Ühendriikides on päris keerulised ajad sisepoliitikas. Ja välispoliitika ei ole ala, mis valijaid väga palju köidaks,» selgitas Mihkelson.

Riigikogu väliskomisjoni esimees ütles, et sooviks USA-lt mitte sellist lubadust, et kui Venemaa laiendab rünnakut Ukraina vastu, siis paigutavad Ameerika Ühendriigid täiendavaid üksusi NATO idatiivale, vaid juba praegu oleks aeg seda kohalolekut tugevdada, kaasa arvatud Balti riikides.

«Ja selle nimel me töötame, et Ühendriikide kohaolek, just nimelt heidutuse võtmes ka Balti riikides oleks,» lisas ta.