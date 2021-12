PPA mälestas teenistuskohustuste täitmisel hukkunud kolleege

PPA peadirektor Elmar Vaheri sõnul on igal aastal ligi poolsada juhtumit, kus politseinikku ohtlikult rünnatakse. «Teenistusse astudes tõotab iga politseiametnik vajaduse korral anda oma elu rahva ning Eesti Vabariigi eest. Liiga tihti kipume arvama, et see on lihtsalt üks ilus lause. Mullu veebruaris sõitis narkokurjategija autoga üle teda kinni pidanud kriminaalpolitseinikest. Tänavu said kaks Tartu kolleegi üliraskelt vigastada ühe mehe põhjustatud gaasiplahvatuses. 28. oktoobri traagiline õnnetus viis meie seast kalli kolleegi ning armastatud poja, venna ja elukaaslase. Minu sügav austus kuulub nendele meestele ja naistele, kes on riiki teenides oma elu andnud. Sama sügav kaastunne ja kummardus nende inimeste lähedastele, kes selle kaotusvaluga elavad,» ütles Vaher.

Siseminister Kristian Jaani rõhutas tseremoonial iga siseturvalisuse eesliinil töötava inimese olulisust meie kõigi turvatunde loomisel. «Need mehed ja naised riskivad iga päev oma tööd tehes elu ja tervisega. Nad kaitsevad seda, mida vahel iseenesest mõistetavaks kipume pidama. Suuresti just tänu nende tööle on meil vabadus lubada lastel ise kooli minna ja sealt tulla ilma nende pärast liialt muretsemata, julgus soovi korral öises linnas jalutada ja end turvaliselt tunda ning võimalus vajadusel usaldusväärset ja professionaalset abi kutsuda. Need võimalused ja vabadused ei ole tulnud kergelt või iseenesest. Nende nimel on võidelnud päris inimesed ja nende vabaduste eest on langenud tänaseks 24 politseinikku. 15. detsembril mälestame teenistuskohustuste täitmisel hukkunud politseinikke. Me mäletame aga neid alati - täna, homme, kuni me kestame.»