Konkurentsiametile antakse õigus hakata tegema haldustrahve

Justiitsminister Maris Lauri sõnul võidavad ausast konkurentsist kõik, tarbijatest ettevõteteni. «Ausa konkurentsi hüved tarbijatele on madalamad hinnad, toodete ja teenuste parem kvaliteet ja sortiment aga oluline on ka ettevõtjate pidev soov areneda, mis veab innovatsiooni ja üldist majanduslikku arengut,» sõnas ta pressiteates.

Eelnõu alusel võetakse Eesti õigusesse üle ECN+ direktiiv, mille laiem eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele vajalikud ressursid ja volitused ning tagada nende sõltumatus, et tulemuslikult tagada konkurentsinormide täitmine ja siseturu nõuetekohane toimimine.

«Konkurentsi valdkonnas on Euroopa Liidu üleselt aru saadud, et ei piisa enam üksnes liikmesriikide senistest eriilmelistest lahendustest, vaid ühtse eesmärgi saavutamise viis peab olema liidu üleselt võimalikult ühetaoline,» selgitas justiitsminister seaduse tagamaid.

Sisuliselt on tegemist hübriidmenetlusega, mis annab eesmärgi saavutamiseks senisest suurema paindlikkuse, sh lihtsustab otsuseni jõudmist ja võimaldab nii vältavat keelatud teo toimepanemist lõpetada kui ka keelatud teo toimepanemise eest karistada. Seetõttu on oluline, et ühtegi isikut ei jäetaks ilma kaitsest, näiteks süütuse presumptsioon, mis peab kaasnema süüstava menetlusega.