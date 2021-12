Rikkumisest teavitaja saab seaduse kaitse

Teavitaja kaitseks luuakse tingimused, milles teavitaja ei riskiks teavitamise tõttu töökoha kaotusega või muu tööandjapoolse põhjendamatu ebavõrdse kohtlemisega. See tähendab, et teavitaja kaitseks tuleb esmalt võimaldada konfidentsiaalne teavitamine ning tagada teavitaja informeerimine rikkumisteatega tegelemisest. Rikkumiseks on eelkõige õigusrikkumine ehk ebaseaduslik tegevus või tegevusetus, aga ka õigusega vastuolus olev tegu, mis ei ole formaalselt õigusrikkumine.