Vaktsineerimistõendite kehtivusaeg ühtlustub kõikjal ELis

«Euroopa kolleegidega leppisime kokku, et läheneme koroonapandeemiaga seotud küsimustele ühtsete põhimõtete alusel. See on vähim, mida saame teha, selleks et näiteks piiriületus Euroopas oleks inimestele võimalikult ühtsete reeglite alusel selge, vaba ja mugav,» ütles peaminister Kallas pärast ülemkogu.