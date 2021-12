Reid ehitusplatsidel tuvastas üle 300 rikkumise

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on ehitusplatsidel kõige suuremaks probleemiks see, et tööohutus pole ehituse alustamisest kui lõppemiseni süsteemselt läbi mõeldud ning sisekontroll ei toimi. Just tõhus sisekontroll tagab, et ohutusele pööratakse igapäevaselt tähelepanu. «Ehitussektoris juhtunud õnnetused on sageli raskete tagajärgedega, mistõttu töötaja võib pikalt töölt eemale jääda,» ütles ta. «Liites kokku takerdunud tööprotsessi ja uue töötaja väljaõpetamise kulud, on ilmselge, et tööohutus pole kokkuhoiukoht,» lisas Maripuu.