Sotsiaalministeerium soovib viia lõpule sooduspensionite reformi

«Sooduspensionite reform on kestnud juba aastakümneid ning aeg on sellega jõuda viimaks lõpule,» sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. «Alates Eesti taasiseseisvumisest on oluliselt panustatud töötervishoiu ja tööohutuse parandamisse, on loodud aktiivseid tööturumeetmeid ja elukestva õppe võimalusi ning kaasajastatud pensionisüsteemi, millega on muuhulgas loodud kõigile võimalus jääda viis aastat enne pensioniiga paindlikule pensionile ning soovi korral ühendada ka pensioni saamine ja töötamine. Samuti on loodud kolmest sambast koosnev pensionisüsteem, kus tööandjad saavad maksusoodustusega panustada oma töötajate pensionisse. Elu jooksul mitme karjääri tegemine on muutunud täiesti tavaliseks. Nende muutuste tõttu ei saa lugeda õiglaseks, et mõnede erialade töötajatele alustatakse teistest oluliselt varem pensioni maksmist,» lisas minister.