Kohus: prügiäri variisikud peitsid Sarapuu huve

«Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium otsustas, et kriminaalmenetluses kogutud tõendid kinnitavad Margo Tomingase ja Kaido Laanjärve poolt eriti suures ulatuses toimingupiirangule kaasaaitamisteo toimepanekut. Ringkonnakohus nõustus süüdistuse versiooniga, mille kohaselt lõid Tomingas, Laanjärv ja jäätmekäitluse korraldamise eest vastutanud Arvo Sarapuu ühise teoplaani alusel variäriühingu Baltic Waste Management OÜ, et osaleda Tallinna jäätmeveo riigihangetel. Variäriühingu riigihangetel osalemist, rahastamist ning juhtimist korraldas Laanjärve kaudu endise abilinnapea väimees omingas, et varjata korruptiivset kokkulepet ning teenida seeläbi isiklikest huvidest kantud tulu,» märkis riigiprokurör Inna Ombler.