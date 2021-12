Eesti pass pälvis turvadokumentide auhinnajagamisel kõrge tunnustuse

Neljapäeval toimus ülemaailmne iga-aastane turvadokumentide disainiauhindade jagamise üritus «Regional Banknote & ID Document of the Year Awards 2021». Eesti uus pass pälvis kõrgeima tunnustuse kategoorias «ePassport of the year 2021» Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regioonis, teatas politsei- ja piirivalveamet.