FOTOD JA VIDEO ⟩ Pirita ärikompleks süttis arvatavasti lasketiiru kummiseinast

Päästjad kustutavad tuld kahes töölõigus. Tuli saadi pealtnäha kontrolli alla, kuid Pirita tee ja Pirita TOPi ümbrus on jätkuvalt mattunud tugeva suitsu alla. Piirkonda sõites tasub arvestada, et mõnel väikesel tänaval on nähtavus halb - näha on peamiselt autode esitulesid.