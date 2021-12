Kohus: Braueri paigutamine politseisõiduki kongi oli õigusvastane

Kohus lisas, et politseiametniku ametiülesannete põhjendamatu takistamine on iseenesest käsitatav korrarikkumisena, seda ka siis – nagu see käesoleval juhul oli – kui kaebajale võis selle info pinnalt, mis temani jõudis, jääda mulje, et politseiametnikud käituvad eelnimetatud naise suhtes õigusvastaselt ning selles olukorras võis politseiametnik asuda seisukohale, et esineb korrarikkumise toime panemise oht.

"Teadmata, miks Braueer nii käitub ja mida ta sellega saavutada soovib, ei pidanud politseiametnikud välistama võimalust, et ta hakkab avalikku korda rikkuma. Selles olukorras oli temalt tema isikusamasuse tuvastamiseks dokumendi esitamise nõudmine mitte üksnes põhjendatud, vaid tegelikult ainumõeldav samm," leidis kohus.

Kohus märkis ka, et kohtule esitatud tõenditest nähtus, et politseiametnik hoiatas Brauerit vahetu sunni kohaldamise eest, öeldes, et kui too oma dokumenti ei esita, kasutab politsei jõudu ning Brauer pidi sellest aru saama. Kuna Brauer talle politseiniku poolt seaduslikult antud korraldust ei täitnud, oli jõu kasutamine kohtu hinnangul lubatav.

"Olukorras, kus isik ei ole nõus, hoolimata politseiametniku korraldusest, oma isikut tõendavat dokumenti esitama, on isiku selleks politseiasutusse toimetamine viimane võimalus. Politseiasutusse toimetamine eeldab turvakontrolli läbi viimist. Kui sellise turvakontrolli käigus toimuval läbikompamisel ilmneb, et isiku taskus on võimalik dokument või rahakott, kus tavaliselt inimesed dokumente kannavad, võib turvakontrolli teostaja selle taskust välja võtta ja selle sisu läbi vaadata, veendumaks, kas isikusamasuse tuvastamist võimaldav dokument seal on," selgitas kohus.

"Käesoleval juhul oli Braueril dokument kaasas ning just sel põhjusel osutusidki edaspidised toimingud ehk tema paigutamine sõiduki kongi ja seal kinni pidamine õigusvastaseks," tõdes kohus.

Kohus lisas, et õigusvastane ei olnud turvakontrolli läbiviimine ja tema riiete, sealhulgas tasku ja seal olnud asjade läbivaatus. "Kuid selleks, et politsei saaks veenduda dokumendi ehtsuses, võrrelda dokumendifotoga või vajadusel kontrollida isikut oma andmekogudest, ei olnud kohtu hinnangul teda vaja paigutada kongi," märkis kohus.