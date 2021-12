Selge on Postimehele nenditu kohaselt vaid see, et kui just valitsus ei kuku, siis Partsi kui opositsioonilise Isamaa esindaja jätkamine on välistatud poliitilistel kaalutlustel. Võimuliidus on üritatud kinni pidada pariteetsuse põhimõttest ning üks rahvusvaheline tippametikoht ehk Euroopa Komisjoni voliniku portfell on juba keskerakondlase (Kadri Simsoni) käes. Seega peaks Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaat tulema just oravate seast.