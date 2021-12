Lutsar: omikroni tulek nõuab selget plaani

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas eile õhtul, et omikrontüve on leitud 89 riigist ja et kohtades, kus viirus kogukonnas levib, kahekordistub nakatunute arv iga poolteise kuni kolme päeva järel. Omikroni märkimisväärselt kiirem levik deltatüvega võrreldes tähendab, et see hakkab domineerima riikides, kus ta levib kohapeal. WHO andmetel levib uus tüvi kiiresti ka seal, kus vaktsineerituse määr on kõrge või oluline osa rahvastikust koroonaviirushaigusest tervenenud. Pole teada, kas kiire leviku põhjuseks on see, et tüvi läheb mööda olemasolevast immuunsusest, või on see lihtsalt nakkavam kui eelmised viirustüved – või kombinatsioon mõlemast.