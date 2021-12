Kas Eestis võidakse aastavahetuse koroona-erand ära kaotada?

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) lausus, et valitsus lähtus otsusest saavutamaks tervemõistuslik tasakaal, selgitades, et kui Covid-19 viiruse langustrend oleks jätkunud, siis oleks valitsus teinud laiaulatuslikke leevendusi, ent omikrontüve tulekuga hakkasid ka nakatumisnumbrid kasvama. «Kuna nakatumisnumbrid on tõusule pööranud, siis teeme aastavahetuseks erandi,» rääkis Kiik. «Seda reeglit nüüd uuesti ringi vaatama hakata ei ole plaanis,» rõhutas Kiik. Küll aga pärast aastavahetuse erandi lõppu jätkuvad Covid-19 reeglid.

16. detsembril kirjutas peaminister Kaja Kallas (RE) sotsiaalmeedias, et valitsus otsustas riske teadvustades teha erandi aastavahetusele ja sellele järgnevale laupäevale, kuid ainult nendeks kaheks õhtuks. «Koroonaaeg on olnud paljudele keeruline ning mõistame suurt soovi aasta möödumist ja uue algust pidulikult mööda saata. See erand on tänu kõigile tublidele Eesti inimestele, kes on käitunud vastutustundlikult ja hoolsalt vaktsineerinud,» selgitas Kallas.