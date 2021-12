Virumaal pälvis päästjate tähelepanu suur kogus ohtlikku kemikaali

Häirekeskus sai kell 9.44 teate, et Rakvere vallas Uhtna alevikus Nooruse tänaval leiti üle 100 kilogrammi granosaani, mis oli ladustatud läbiroostetanud metalltünnidesse. Granosaan on põllumajanduses kasutatud puhtimisvahend, milles on toimeainena 2–2,5 protsendi ulatuses etüülelavhõbekloriidi. Väga mürgise toimeaine tõttu on see paljudes riikides keelatud, märkis Ida päästekeskuse pressiesindaja.