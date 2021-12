Ühises jõululauas saab perega kokku 64 protsenti eestimaalastest

Võrreldes 2018. aastaga siin olulisi muutusi pole, mistõttu võib järeldada, et viimased kaks aastat maailma painanud koroonapandeemia pole takistanud peredel jõulude ajal kokku saamast. Teistest enam peavad perekeskseid jõulusööminguid maapiirkondades elavad eestimaalased. Rahvuste lõikes on pere ühine jõulueine populaarsem enam eestlaste seas kui muu rahvuse esindajate hulgas.

Jõulupühade ajal kirikusse seab sammud vaid kümnendik eestimaalastest. Kirikuskäijate osakaal on kõige suurem maa-asulate elanike ning eakate hulgas.

Oma kodu ehtimine pühadeks on üsna levinud: pea pooled asetavad akendele või aknalauale kaunistusi ning ligi neljandik paneb jõulukaunistusi ka aeda maja ümber. Aia kaunistamine on rohkem levinud maa-asulate elanike hulgas – 40 protsenti tõi välja, et kaunistab jõulupühadeks ka aia või majaümbruse.