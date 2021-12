Uuring: inimeste ohutunnetus viiruse suhtes on langenud

Turu-uuringute ASi uuringujuhi Vaike Vainu sõnul on suhtumine viiruse leviku tõkestamiseks tehtavasse suuresti seotud isiklike hoiakutega. «Näeme, et inimesed, kes on vaktsineeritud, suhtuvad üldiselt positiivsemalt ka ennetusmeetmetesse, samas kui ligi pooled neist, kes end vaktsineerida ei soovi, arvavad, et olukorrale on üle reageeritud,» selgitas ta.

Vainu sõnul on aga oluline silmas pidada, et käesoleva küsitlusvooru tulemused on kogutud enne laialdast omikrontüve levikut.

Kui novembri lõpus hindas viirusega seotud olukorda kriitiliseks 34 protsenti, siis detsembri esimeses pooles aga 27 protsenti elanikest. Viimase poolaasta kõrgeimal tasemel oli elanike ohutunne oktoobri lõpus, mil olid väga kõrged nakatumisnäitajad – siis pidas olukorda kriitiliseks 72 protsenti vastajatest.

Kasvas nende inimeste osakaal, kelle hinnangul on terav kriis küll möödas, kuid ohutusabinõude järgmine jätkuvalt vajalik (novembri lõpus 42 protsenti, detsembri esimeses pooles 48 protsenti). Muutumatuna püsis nende inimeste osakaal, kelle hinnangul on oht möödas või kelle arvates pole olukord kriitiline olnudki, viimaseid oli nii novembri lõpus, kui viimatises küsitlusvoorus 15 protsenti. Inimestest, kes end vaktsineerida ei plaani, arvasid üle poole, et olukorrale on üle reageeritud.

Oktoobri lõpus, mil koroonaviirus Eestis kiiresti levis, langes järsult ka viirusega seotud olukorra lahendamisega rahul olevate inimeste osakaal (kahanedes 30 protsendini). Viiruse leviku vähenedes rahulolu taas tõusis: novembri lõpus oli viiruse levikuga seotud olukorra lahendamisega rahul 46 protsenti elanikest, detsembri esimeses pooles aga 51 protsenti.

Üle 60 protsendi elanikest järgis enda hinnangul kõiki koroonaviiruse leviku pidurdamiseks seatud ametlikke juhiseid, 23 protsenti järgis enamust juhistest, 8 protsenti mõningaid reegleid ning 7 protsenti juhiseid ei järginud. Kõige levinumad tegevused nakatumise vältimiseks olid maskide kandmine (88 protsenti elanikest) ning regulaarne kätepesu (78 protsenti).

Mitmete meetmete järgimine oli siiski vähenemas – võrreldes novembri lõpuga vähenes haigusnähtudega inimestega lähikontakti vältimine, ühistranspordi kasutamise vältimine, ürituste ning koosviibimiste vältimine ja väljaspool kodu inimestest distantsi hoidmine. Maski kandmise osas vähenemist näha pole.