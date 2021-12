Tervise Arengu Instituudi juhina jätkab Annika Veimer

«Tõenduspõhise info tagamine rahvatervise otsuste langetamiseks on võtmetähtsusega nii Covid-19 kriisi ajal kui laiemalt ning selle roll kasvab tulevikus veelgi. Tervise Arengu Instituudi spetsialistid on olnud heaks partneriks nii teaduspõhise info jagamisel, tervise edendamise tegevustes kui ka kahjude ennetamises. Annika Veimer on tõestanud end võimeka juhi ning kolleegina, kel on selge visioon tervisemaastikul toimuvast ning eesootavatest ülesannetest. Soovin talle edu ja jaksu uuel ametiajal,» sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

«TAI olulisim eesmärk on juhatada inimesi tervislikumate valikute juurde, et tervena elatud aastate arvu kasvatada ja elukvaliteeti parandada. Viimastel aastatel on olnud fookuses üha enam ennetustöö, et füüsilise ja vaimse tervise probleeme võimalikult kaua ära hoida ning vara avastada. Ennetustööd tulebki vaadata kui pikaajalist investeeringut, mis koos kättesaadava kvaliteetse raviga meile tulu toob. Selleks tuluks on paranenud tervisenäitajad, inimeste enesetunde paranemine ja suurenenud heaolu. Seda investeeringut tasub teha,» sõnastas Annika Veimer tehtud töö olulisemad kasud.

Üha suurenevat rolli näeb Annika Veimer instituudi arendustöös – teadusuuringute ja tervisestatistika kvaliteetsete ning ajakohaste andmete kasutamisel on ennetustööga seotud digiarendustes üha kasvav potentsiaal. «Meie ülesanne on teha tervist toetavad valikud inimestele lihtsalt kättesaadavaks ning parandada inimeste tervisealast kirjaoskust, et nad oskaksid ja sooviksid neid valikuid teha,» lausus Veimer.

Tervise Arengu Instituudi teadusnõukogu kuulutas oktoobri keskel välja avaliku konkursi TAI direktori ametikoha täitmiseks ning pärast kandidaatidega tutvumist esitada tervise- ja tööministrile direktori kandidaadina TAI praeguse juhi Annika Veimeri. Annika on pikaajalise kogemusega tugev juht ning omab selget visiooni instituudi järgmise viie aasta sihtide elluviimiseks. Tervise- ja tööminister toetas teadusnõukogu ettepanekut ning Tanel Kiik sõlmis 19. detsembril Annika Veimeriga lepingu TAI direktorina jätkamiseks teiseks ametiajaks.