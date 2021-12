Ristivanemad tõid pikemaks sirgunud nelikõdedele jõulurõõmu

Solman kirjutas sotsiaalmeedias, et taaskohtumisel jagus rõõmu ja sädistamist ning et tublid ristilapsed on kasvanud vahepeal veidi pikemaks.

«Minu ja Baruto ristitütar Luise on nüüd Laglega ühepikkune, enam ei ole kõige pisem,» tähendas Riina Solman. Ta lisas kirjelduse, kui leidlikult on pereema õmmelnud järgmisel suvel 5-aastaseks saavatele nelikutele tütardele nüüdseks väikseks jäänud bodidest selga ilusad kodukleidid.

«Unistasin, et saame jõulude eel nelikud Nukuteatrisse viia, aga viiruse tõttu oleks see liigne risk ja me tahame, et armas nelikute pere oleks terve! Seepärast sai muude jõulukingituste hulgas viidud ka armsad pidukleidikesed - kui omal tütreid pole, on tüdrukute asjad puhas rõõm. Kunagi edaspidi jõuame ka teatrisse, sest neid rõõmsaid kokkusaamisi tuleb veel pikki aastaid,» kirjutas Riina Solman.

Lisaks nelikutele kasvab Roela kandis elavas Tiina ja Johannes Nirgi peres veel kolm tublit vanemat last - Andres, Anton ja Marie.