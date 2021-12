Isamaa: Tallinna abilinnapeade suured hüvitised on juurdunud halb tava

Koopi sõnul on see järjekordne näide sellest, kuidas maksumaksja raha eest premeeritakse Keskerakonna liikmeid. «Linnapea Mihhail Kõlvart on öelnud, et Kalle Klandorf lahkus abilinnapea ametist enda soovil. Kui inimene loobub ametist enda soovil, siis ei ole lahkumishüvitise maksmine põhjendatud,» ütles Koop, kelle sõnul on liiga heldete hüvitiste maksmine Tallinnas juba aastaid kestnud probleem.