Maksuamet jõuluvanade üle eraldi arvestust ei pea

Kohtades, kuhu jõulumees tingimata ei jõua, kasutatakse näiteks jõuluvana renditeenust. Küsitakse nii tunnitasu kui ka õhtutasu ja aastaid levib teadmine, et hea vana võib õhtuga teenida kuupalgagi.

«Ettevõtja maksab oma maksud ise, kuid mitteettevõtja palkamisel on maksude tasumise ja deklareerimise kohustus teenuse tellijal,» toonitas maksu- ja tolliameti maksuauditi üksuse juht Erkki Paulus.

Tema sõnul on kõige lihtsam kasutada maksude tasumiseks ettevõtluskontot, kus saab kõik kohe arveldatud ning hiljem ei teki eraldi deklareerimiskohustust. «Teine variant on märkida teenitud tulu järgmise aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioonil. Kolmas võimalus on registreerida end ettevõtjana (FIE) või asutada tegevuse tarbeks osaühing,» loetles Paulus.