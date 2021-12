Võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta kinnitab, et ka tema lauale jõuab aeg-ajalt kurtmisi nagu piiraks avalik sektor väljaspoolt tulevaid inimesi. «Selliseid küsimusi on olnud, järelikult on inimestel tekkinud selline tunne,» rääkis Pakosta. Ta selgitas, et tegelikult on tööandjal kohustus võtta tööle kõige parem kandidaat ja kui tegemist on juhiga, siis pole tähtis, kust juhtimiskogemus on saadud. «Avalikus sektoris töötavad inimesed maksumaksja raha eest ja maksumaksja heaks ning kui avalik sektor tõrjub erasektorist tulevaid inimesi, pole see ilmselt kõige otstarbekam maksumaksja raha kasutamise viis.»