Volikogu võttis vastu Tallinna miljardilise eelarve

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna eelarves pööratakse täiendavat tähelepanu vaimse tervise probleeme ennetavatele ja leevendavatele teenustele. Suurim investeering tervishoidu järgmisel aastal on 13,5 miljonit eurot Tallinna Haigla rajamist ette valmistavatele töödele. Haigla projekteerimisega alustati tänavu ning põhiprojekt peab vastavalt plaanidele valmima 2024. aasta alguses. Investeeringust on 2,2 miljonit eurot kavandatud linna eelarvest ja 11,3 miljonit eurot Euroopa Liidu toetuse arvel. Lisaks panustab linn Tallinna Haigla tegevuskulude katteks 1,2 miljonit eurot. Järgmise aasta eelarve näeb ette pensionilisa suurenamist 150 euroni aastas. Lisaks hakkavad kõik põhikooli, gümnaasiumi- ja kutsehariduse õpilased saama kooliaasta alguses 50-eurost toetust.

Linnaplaneerimise valdkonnas on Tallinnas järgmisel aastal kavas keskenduda linnaruumi strateegilisele plaanile, Kesklinna üldplaneeringu ettevalmistamisele ning korrastada ajaloolise linnasüdame mälestisi. Selleks jagatakse kultuurimälestiste ja miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete korrashoiu ja säilimise tagamiseks 300 000 euro mahus restaureerimistoetusi. Samuti toetab linn hoonete konserveerimist, restaureerimist ning algsel kujul taastamist. Investeeringutena jätkatakse Toompea tugimüüri, linnamüüri, Pirita kloostri, Skoone bastioni ja vanalinna dominiiklaste kloostri Katariina kiriku katuse korrastamist ning restaureerimist kogumahus 1,26 miljonit eurot. Peamised linna tellimusel koostatavad detailplaneeringud on Pikaliiva 69 ja lähiala ning Pae 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Kultuurivaldkonna tegevuskuludeks on kokku kavandatud 29,4 miljonit eurot, mis on võrreldes 2021. aasta täpsustatud eelarvega 2,4 miljoni euro võrra rohkem. Pööratakse tähelepanu nii eesti rahvuskultuuri kui ka rahvusvähemuste kultuuride edendamisele, Tallinna kultuurielu tähtsündmuste toetamisele ning linna kultuuriasutuste arendamisele. Kultuurivaldkonna investeeringute mahuks kavandatakse 2022. aastal kokku 28,9 miljonit eurot, mida on ligi kolm korda rohkem kui tänavu. Lõviosa sellest – 13,4 miljonit eurot – on seotud Tallinna Linnateatri ehitustöödega.