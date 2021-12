Kaks endist Tallinna abilinnapead saavad kumbki üle 30 000 euro hüvitist

Tallinna abilinnapea palgamäär oli nende ametiajal 5200 eurot. Klandorf on on olnud linnavalitsuse liige üle kümne aasta ja Võrk üle 14 aasta ning neile makstakse seetõttu hüvitisena kuue kuu ametipalk ehk 31 200 eurot. Riisalu on olnud linnavalitsuse liige üle kolme aasta ja tema saab kolme kuu ametipalga suuruse hüvitise ehk 15 600 eurot.

Eesti200 liige Erik Vest küsis Särgavalt, miks tahetakse hüvitiseks määrata just kuue kuu töötasu, aga mitte näiteks ühe või kahe kuu oma. Vest vihjas ka Võrgule esitatud kahtlustusele. Endine kohtunik Särgava leidis, et niikaua kui inimene on kahtluse all ja uurimine alles käib, siis ta pole veel süüdi. Kuue kuu palga suurune hüvitis tuleks Särgava meelest määrata just väga pikaajalise töö eest.