Ajalehtede kojukandepäevade arv võib väheneda

Ehkki Eesti Post tõstab igal aastal perioodika kojukande hinda ning riik toetab rahaliselt maapiirkondade kojukannet, ei kata kumbki kulusid. Ajalehti tellitakse koju vähem ja kasvanud on ka meediakulud.

Seetõttu on riigikontrolli teatel teenuse hinnatõus paratamatu, kuid samas ei tohiks ajakirjanduse kojutellimine muutuda luksusteenuseks. Riigieelarves peaks toetuse määramine põhinema tulu-kuluanalüüsil ja arvesse tuleks võtta ka kojukande toetamise regionaalpoliitilist mõju, märkis riigikontroll.

Nii Omniva kui ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt on riigikontrolli hinnangutega nõus ja leidsid üksmeelselt, et postiteenus vajab reformimist.

Meedialiit: oleme pikaajalisele kokkuleppele lähedal

Viirmaa selgitas, et toetuse suurendamisega säiliks maapiirkondade kandevõrk, mis on oluline nii riigile, kodanikele kui ka ajalehekirjastajatele. Samas säiliks üleminekuperioodil kõigi lugejarühmade võrdne informeeritus ja kaasatus ning samal ajal ka maakondlikku infot vahendavad maakonnalehed.

«Omalt poolt kasutan juhust ja tänan minister Andres Sutti ja Omniva juhti Mart Mägit - oleme pikaajalisele kokkuleppele, mille oluliseks osas on riigipoolne suurem tugi, üsna lähedal,» ütles ta, lisades, et läbirääkimised on olnud pikad. Meedialiit näeb tema sõnul laua taga head tahet luua pikaajaline selgus.