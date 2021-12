Pealinnast provintsi: Lääne-Nigula valda valiti juhtima Aivar Riisalu

Riisalu teatas volikogu istungil, et vallavanemaks saades ta Tallinna linnavolikogust välja astuda ei kavatse.

Veel eelmisel neljapäeval ütles Riisalu Postimehele, et ilmselt ta vallavanema kohale ei asu. Põhjuseks asjaolu, et volikogu liikmete sekka lekkisid kandideerivad nimed liiga vara. «See on läinud avalikuks laadaks,» nentis ta.