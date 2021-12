Netikelmid said oma ohvritelt taas kätte kümneid tuhandeid eurosid

Teisipäeval, 21. detsembril alustas politsei menetlust selles, et Tallinnas elav mees kandis investeerimise ettekäändel erinevatele välismaistele pangakontodele kokku üle 88 000 euro, kuid investeeritud raha enam kätte ei saanud.

Lisaks alustas politsei menetlust selles, et ühe Tallinnas elava naisega võeti ühendust ja pakuti abi kauplemisplatvormil kaotatud raha tagasisaamiseks. Selleks juhendasid väidetavad kelmid naist AnyDesk programmi kaudu kandma tundmatule pangakontole 4400 eurot.

Harjumaal elavale naisele helistati üle kümne korra, et veenda teda, nagu oleks keegi tema nimele Bondorast laenu võtnud. Tehingu tühistamiseks pidi naine sisestama oma Smart-ID PIN-koodid. Hiljem avastas naine, et tema kontolt on kadunud üle 17 000 euro.