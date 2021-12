Neid peresid, kes lõppeval aastal lähedase kaotasid, on seekord rohkem kui tavaliselt. Eestis lokkab liigsuremus ja koroonaviirus. Meie seast lähevad inimesed, kes oleks võinud veel siin olla. Need, kes läksid ootamatult, liiga vara, arusaamatult, koroonaviiruse pärast. Igapäevase koroonasurmade statistika taga on päris inimesed ja päris lood. ​Teie ees on nelja inimese avameelsed lood lähedase kaotusest.