Kindel: Maimetsast saab teadusnõukoja uus juht

2020. aasta märtsis moodustatud valitsust koroonaviiruse leviku küsimustes nõustava teadusnõukoja koosseis uueneb praeguste liikmete lepingute lõppemisega käesoleva aasta lõpus. Uus koosseis alustab 2022. aasta alguses.

«Teadusnõukoda on praeguses koosseisus töötanud juba pea kaks aastat ning liikmed on pidanud panustama rohkem ja kauem, kui keegi mullu märtsis pandeemia algusaegadel üldse oskas ette kujutada. See kõik on tulnud teadusnõukoja liikmete põhitöö arvelt ning olen neile kõigile nende pingutuse ja pühendumuse eest väga tänulik,» tunnustas peaminister Kaja Kallas teadusnõukoja liikmeid.

Kallas selgitas, et algamas on kolmas koroona-aasta ja pidev pandeemia eesliinil olemine on inimlikult väsitav. «Seetõttu oleme otsustanud anda teadusnõukoja senistele liikmetele väljateenitud puhkuse ja võimaldada neil keskenduda oma põhitööle. Teadus- ja tõenduspõhine otsustamine on valitsusele oluline ja seetõttu teadusnõukoda kindlasti jätkab, uuest aastast uues koosseisus,» lisas Kallas.

Valitsuse kabinetinõupidamisel tänati senist teadusnõukoja juhti Irja Lutsarit FOTO: Valitsus

Teadusnõukoja uut koosseisu asub juhtima rakubioloogia professor Toivo Maimets, kes on koostöös riigikantseleiga kokku panemas oma meeskonda. Teadusnõukojas on ka edaspidi viroloogiline, immunoloogiline ja haiglate toimimise ekspertteave ning koja uus koosseis kinnitatakse järgmise aasta alguses.

Teadusnõukoja senisesse koosseisu kuulusid Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi afektiivse psühholoogia vanemteadur Andero Uusberg, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst ja Tartu Ülikooli kirurgiliste haiguste professor Peep Talving, Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonhaiguste arst Pilleriin Soodla ning Tartu Ülikooli rakendusviroloogia uurija-professor Andres Merits.

Teadusnõukoja kutsus 20. märtsil 2020 kokku tollane eriolukorra valitsuskomisjon. Nõukoda kogub ja analüüsib ekspertinfot ning esitab valitsusele oma seisukohad. Teadusnõukoja soovituste põhjal on kokku lepitud riskitasemete mõõdikud ja nende näiduvahemikud iga riskitaseme kohta, samuti käitumissuunised koroonaviiruse leviku piiramiseks vastavalt riskitasemele. Teadusnõukoja roll on konsultatiivne, piirangute osas teeb otsuseid valitsus. Teadusnõukoja tööd koordineerib riigikantselei.

Järgmise nädala jooksul meeskond kokku

Valitsus on Maimetsale pakkumise teinud ja Maimets on enda sõnul jah-sõna öelnud. «Otsus on valitsusel tegemata, läheb nagu läheb,» nentis Maimets hommikul Postimehega suheldes muretult.

Maimets täpsustas, et praeguse teadusnõukoja töölepingud kehtivad selle aasta lõpuni. «Minu asi ongi nüüd järgmise nädala jooksul meeskond kokku panna juhul, kui valitsus täna nii otsustab ja vastava volituse teeb,» lisas ta.